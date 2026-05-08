Adunata Alpini, è scattato il piano sicurezza a Genova. Controlli h24 fino a domenica sera, rafforzate pattuglie e presidi in stazioni, porto e aeroporto

È scattato dalle prime ore di oggi il piano di sicurezza interforze predisposto in occasione della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, uno degli eventi più attesi dell’anno, che porterà in città circa 400mila persone tra associati ANA, familiari e simpatizzanti. I servizi di controllo e vigilanza proseguiranno senza interruzioni, 24 ore su 24, fino al completo deflusso dei partecipanti previsto nella tarda serata di domenica 10 maggio, al termine della tradizionale sfilata nazionale.

L’imponente macchina organizzativa è stata definita nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e attraverso numerosi tavoli tecnici svolti in Questura, oltre a sopralluoghi congiunti per coordinare ogni aspetto legato alla manifestazione. Al centro dell’attenzione non solo gli eventi ufficiali dell’Adunata, ma anche il fitto calendario di iniziative collaterali: mostre tematiche, aperture straordinarie di musei, Cittadelle Alpine, cori alpini itineranti e aree di aggregazione diffuse sul territorio cittadino.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla presenza del veliero della Marina Militare Amerigo Vespucci, attraccato al Molo Vecchio, dove sono previste visite e cerimonie ufficiali che richiameranno ulteriori flussi di visitatori.

Sul fronte operativo sono stati predisposti servizi di prevenzione e controllo a medio e lungo raggio con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, chiamata a gestire soprattutto gli aspetti legati alla mobilità cittadina. Rafforzate le pattuglie interforze nelle aree maggiormente interessate dall’evento, dal centro città ai punti destinati alla logistica, agli alloggi e agli attendamenti organizzati per gli alpini.

Potenziati anche i presidi sulla rete viaria cittadina, stradale e autostradale, oltre ai controlli nelle stazioni ferroviarie, al porto, all’aeroporto e nelle principali infrastrutture strategiche, con il supporto della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera.

Per garantire il coordinamento di tutte le attività di sicurezza è stato attivato dalle 7 di questa mattina il Centro per la Gestione della Sicurezza dell’Evento, operativo presso la sala della Questura recentemente implementata con nuove tecnologie. All’interno del centro lavorano in sinergia tutte le componenti operative coinvolte: Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Esercito Italiano, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e servizi sanitari.

Il centro operativo manterrà un collegamento costante con il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile e con le varie sale operative delle forze dell’ordine e dei soccorsi presenti sul territorio, oltre che con il centro operativo ANA incaricato della gestione logistica dei partecipanti.

La Questura invita cittadini e visitatori a segnalare eventuali situazioni di pericolo o episodi illeciti al Numero Unico di Emergenza 112, così da consentire interventi tempestivi a tutela di residenti, turisti e partecipanti all’Adunata. Contestualmente è stato comunicato che l’Ufficio denunce della sede centrale della Questura, situata nelle vicinanze delle aree della manifestazione, resterà aperto nei tre giorni dell’evento dalle 8 alle 18.30 con accesso da via Saffi.