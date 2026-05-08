Adunata degli Alpini, Genova si prepara a tre giorni da 400mila presenze: la guida completa tra programma, divieti e trasporti

Genova entra oggi, venerdì 8 maggio, nel vivo della 97esima Adunata nazionale degli Alpini, in programma fino a domenica 10 maggio. Per tre giorni la città si prepara ad accogliere penne nere, familiari, volontari e visitatori, con una stima che parla di circa 400mila presenze complessive e un impianto organizzativo che coinvolge centro, Porto Antico, Brignole, Foce, Carignano, Bassa Val Bisagno, Ponente e principali assi di accesso alla città.

La manifestazione porta con sé cerimonie, sfilate, concerti, eventi diffusi e la grande sfilata conclusiva di domenica, ma anche un piano straordinario per viabilità, sosta, trasporto pubblico, sicurezza, assistenza sanitaria e protezione civile. Le misure principali sono già scattate o entreranno in vigore nelle prossime ore, con divieti di sosta, aree pedonali alpine, limitazioni al traffico, modifiche ai bus, metro potenziata e presidi sanitari distribuiti nei punti più frequentati. Clicca qui il link al geoportale del Comune.

Il programma: oggi alzabandiera, onore ai Caduti e sfilata dei vessilli

Il programma ufficiale si apre oggi alle 9 in piazza De Ferrari con l’alzabandiera. Alle 10 è previsto l’onore ai Caduti all’Arco della Vittoria, in piazza della Vittoria, mentre alle 10.30 sarà inaugurata la Cittadella degli Alpini ai giardini Brignole, in piazza Verdi.

Nel pomeriggio, alle 18.30, è prevista la sfilata dei vessilli dal Porto Antico a piazza De Ferrari. Alle 19 partirà la sfilata dei gonfaloni, del Labaro Ana, del vessillo della Sezione di Genova e della Bandiera di guerra, sempre dal Porto Antico a piazza De Ferrari. A seguire sono previsti il discorso di benvenuto della città e gli onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni in piazza De Ferrari.

Sabato 9 maggio, alle 10.30, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà l’incontro tra il presidente nazionale, le sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri. Alle 13 è in programma il lancio dei paracadutisti al Lido San Nazzaro. Alle 16.30 sarà celebrata la Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, mentre alle 17.30 partirà la sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Genova da piazza San Lorenzo a piazza Matteotti. Alle 18, a Palazzo Ducale, il saluto della sindaca di Genova, del presidente della Regione e del presidente nazionale. Alle 20.30, al Teatro Carlo Felice, è in programma il concerto “Cori sotto la Lanterna”, con accesso tramite biglietto in prevendita. Nel centro cittadino sono previsti anche concerti itineranti con cori e fanfare alpine.

Domenica 10 maggio sarà il giorno della grande sfilata. Alle 8 è previsto l’ammassamento, alle 8.45 gli onori alla massima autorità e alle 9 l’inizio della sfilata da piazza Corvetto. A seguire ci saranno il passaggio della stecca con la Sezione di Brescia e l’ammainabandiera davanti alla tribuna autorità in via Diaz. Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni.

Il Villaggio dell’Adunata

Durante i giorni della manifestazione sarà aperto anche il Villaggio dell’Adunata, distribuito tra piazza della Vittoria, dove si trova la grande ristorazione, e il Porto Antico, dove è allestito il Villaggio dei Partner, con ulteriori punti ristoro in diverse aree del centro cittadino. L’area sarà aperta al pubblico da oggi a sabato dalle 9 alle 24 e domenica dalle 9 alle 20.

Area Pedonale Alpina 1: centro, Brignole e piazza della Vittoria

La prima grande area interessata dalle limitazioni è l’Area Pedonale Alpina 1, attiva dalle 17 di giovedì 7 maggio alle 23 di domenica 10 maggio, e comunque fino a cessate esigenze. Comprende il Quadrilatero e parte del centro cittadino fino a piazza Dante e largo Zecca, con divieto di sosta per tutti i veicoli e rimozione forzata.

Dalle 00 di oggi, venerdì 8 maggio, alle 23 di domenica 10 maggio, nella stessa area è in vigore anche il divieto di circolazione. Sono previste eccezioni per velocipedi, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, servizi essenziali, trasporto pubblico locale sui percorsi concordati, igiene urbana, assistenza sanitaria, reperibilità urgente, veicoli con contrassegno “Adunata ANA 2026”, persone con disabilità, medici in emergenza, servizi funebri e veicoli diretti all’ospedale Galliera per terapie salvavita.

Per le attività commerciali interne alle aree è prevista una finestra logistica per le merci. I mezzi a servizio di negozi e attività di somministrazione di alimenti e bevande possono circolare nella fascia oraria compresa tra le 3 e le 7, con uscita entro le 8.30 nelle giornate di oggi e sabato 9 maggio, ed entro le 8 nella giornata di domenica 10 maggio. È necessario esibire il documento di trasporto che attesti il luogo di consegna.

Dall’Area Pedonale Alpina 1 è escluso il tratto di via San Vincenzo compreso tra piazza Giuseppe Verdi e via Federico Ricci, mentre il divieto di transito veicolare riguarda il solo tratto tra via Fiume e via Vincenzo Ricci.

Area Pedonale Alpina 2: le chiusure per la sfilata di domenica

L’Area Pedonale Alpina 2 sarà attiva da sabato 9 maggio alle 17 fino a domenica 10 maggio alle 23, in occasione della sfilata conclusiva. Coinvolge un’ampia parte del centro cittadino, tra cui via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza della Meridiana, parte di corso Buenos Aires, piazza Verdi e Borgo Pila.

Domenica 10 maggio, dalle 00 alle 23 e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto totale di circolazione veicolare, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati. Anche in questa area resta consentito il passaggio dei veicoli diretti all’ospedale Galliera per terapie salvavita.

Nei quartieri di Carignano e Foce è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 di sabato 9 maggio alle 23 di domenica 10 maggio. A Carignano, sede dell’ammassamento delle sezioni alpine, domenica il divieto di sosta sarà attivo dalle 00 alle 23, e comunque fino a cessate esigenze, per tutte le categorie di veicoli e per ogni tipologia di stallo.

Piazza della Vittoria chiusa già da sabato sera

Le limitazioni al traffico in piazza della Vittoria scatteranno già sabato 9 maggio alle 21. La piazza sarà uno dei punti centrali della manifestazione e nella serata di domenica accoglierà la conclusione del corteo con il tradizionale passaggio della stecca alla Sezione di Brescia.

Nel corso dell’evento la Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure in base alle esigenze operative, anche con modifiche temporanee alla circolazione.

Bassa Val Bisagno: divieti e aree di sosta temporanee

Domenica 10 maggio, dalle 00 alle 24, saranno attivi divieti di sosta anche in Bassa Val Bisagno, tra via Canevari, corso Montegrappa, piazza Raggi e via Invrea.

Dalle 8 di oggi alle 20 di lunedì 11 maggio sono inoltre istituite aree destinate alla sosta in via Gelasio Adamoli, nella corsia di ponente e carreggiata in direzione mare, e in via Augusto Pedullà, tra ponte Nicholas Green e ponte Alexander Fleming.

Ponente, Sampierdarena e aree bus ANA

Attenzione anche al Ponente. Dalle 00 del 7 maggio alle 23 di domenica 10 maggio, per consentire la sosta dei bus con contrassegno ANA 2026, in via Prà sono previsti divieti di sosta per circa un chilometro in direzione levante tra la rotatoria del Pesto e la rotatoria Pontile, per circa 250 metri in direzione ponente tra la rotatoria Pontile e piazza Sciesa e per circa 300 metri in direzione ponente tra piazza Bignami e piazza Laura, all’imbocco con via Sapello.

Aree per la sosta dei mezzi ANA sono previste anche in corso Ferdinando Maria Perrone, via di Francia e in altre zone di Sampierdarena.

Tra le aree riservate ai veicoli con contrassegno “Adunata ANA 2026” ci sono lungomare Canepa, carreggiata a mare, nel tratto tra Strada Guido Rossa e Varco Portuale Etiopia, per circa 1.200 metri; Strada Guido Rossa, su entrambe le carreggiate, tra lungomare Canepa e la parte sovrastante la rotatoria di via San Giovanni d’Acri, per circa 2.000 metri; via Bruno Buozzi e via Adua, nella carreggiata lato mare e nelle adiacenze del parcheggio di interscambio Dinegro 1 fino alla Stazione Marittima, per circa 500 metri.

Sono previste anche aree di sosta riservate ai veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di contrassegno: nel controviale di via Gramsci lato mare, in corrispondenza di belvedere Pertusio; in via dei Santi Giacomo e Filippo, tra il civico 36 rosso e il 16 rosso lato mare; e in via Canevari, nel tratto tra il civico 1 e 1A rosso, nell’isola azzurra.

Blu Area: permessi validi in tutta la città

Dalle 8 di oggi, venerdì 8 maggio, alle 20 di lunedì 11 maggio, i titolari di permesso Blu Area possono parcheggiare su tutto il territorio cittadino, comprese le isole azzurre riattivate in via Bovio, via Giordano Bruno, via Campanella, via Minzoni, via Galli, corso Italia, via Martorelli, via Piave, via Righetti e via Nazario Sauro.

Le altre modifiche alla viabilità

Tra le ulteriori modifiche previste, viale Caviglia è interessato dal divieto di sosta con rimozione forzata e dal divieto di transito veicolare, essendo area destinata a capolinea bus, dalle 5 del 4 maggio alle 20 del 12 maggio.

Dal 4 al 12 maggio, dalle 19 alle 7 del giorno successivo, sono istituiti stalli di sosta per il rimessaggio notturno dei mezzi pubblici Amt in corso Guglielmo Marconi, sul margine destro della carreggiata mare, tra la rotatoria 9 novembre 1989 e via Rimassa. Negli stessi orari è soppressa la corsia ciclabile, che viene ripristinata negli altri momenti.

Domenica 10 maggio, dalle 7 alle 22, viene soppresso il divieto di transito in via Balbi. Sempre domenica, dalle 00 alle 24, sarà istituito il doppio senso di marcia in piazza Corvetto, lato monte, tra via Santi Giacomo e Filippo e galleria Nino Bixio, e in via Claudio Carcassi. È prevista inoltre una deroga al divieto di circolazione in via delle Casaccie per i veicoli diretti alle proprietà laterali e per i concessionari delle aree di sosta.

Dalle 8 di oggi alle 20 di lunedì 11 maggio, in via Nazionale, nel tratto tra la rotatoria dei Tonni e il vialetto davanti al civico 1E di piazza dell’Olmo, sono istituite aree di sosta a spina, con restringimento della carreggiata, limite di velocità a 30 chilometri orari e senso unico in direzione mare.

Bus e metro: servizio potenziato, ma molte linee cambiano percorso

Il trasporto pubblico sarà uno degli strumenti principali per muoversi nei giorni dell’Adunata. AMT ha previsto potenziamenti e modifiche ai percorsi.

La metropolitana sarà intensificata sabato 9 e domenica 10 maggio: tra le 13 e le 20 passerà una corsa ogni 6 minuti circa, grazie all’impiego di un treno aggiuntivo. Nella notte tra sabato e domenica la metro non chiuderà: tra l’1 e le 6 di domenica 10 maggio sarà attiva con una corsa ogni 20 minuti.

Le fermate più utili per raggiungere i principali punti dell’Adunata sono Brignole, De Ferrari e San Giorgio. Le linee bus urbane che transitano in centro subiranno variazioni e limitazioni di percorso nelle giornate di oggi, sabato e domenica. Le linee extraurbane 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776 effettuano capolinea provvisorio sulla piastra di Marassi dal 4 al 12 maggio.

Per il Volabus, oggi e sabato 9 maggio, in entrambe le direzioni, non viene effettuata la fermata De Ferrari/Metro. Domenica 10 maggio la linea effettuerà servizio sulla tratta Principe-Aeroporto, con sospensione temporanea della fermata De Ferrari/Metro e del capolinea di Brignole.

Il biglietto speciale per l’Adunata

Per i giorni della manifestazione AMT ha attivato l’“Adunata ticket”, un biglietto speciale da 10 euro valido dalle 00 di oggi, venerdì 8 maggio, alle 23.59 di domenica 10 maggio. Il titolo consente di viaggiare su tutta la rete urbana e provinciale AMT.

Sono esclusi Navebus, Volabus, Ferrovia Genova-Casella e linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure. Il biglietto non è valido sulla tratta urbana genovese di Trenitalia Nervi-Voltri e Acquasanta-Pontedecimo. Può essere acquistato online o in versione cartacea nelle biglietterie AMT e nelle rivendite aderenti.

Sanità: tre postazioni mediche avanzate e ospedali in allerta

Per l’Adunata è stato predisposto anche un piano sanitario dedicato da Regione Liguria, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini. L’obiettivo è gestire il grande afflusso di persone evitando il sovraccarico degli ospedali e indirizzando i casi meno gravi verso le Case della Comunità.

Nelle aree più frequentate saranno attivate tre postazioni mediche avanzate, con presenza costante di medico, infermiere e operatore 118, in piazza De Ferrari, piazza della Vittoria e piazza Caricamento. Domenica 10 maggio sarà inoltre presente un ulteriore mezzo di soccorso avanzato, con medico e infermiere, in piazza della Vittoria.

Gli ospedali cittadini saranno riservati in via prioritaria ai casi più gravi o che richiedono interventi specialistici urgenti. È stata predisposta una unità di crisi attiva per le tre giornate, con il coinvolgimento dei reparti di Neurochirurgia e Cardiochirurgia, disponibilità di posti letto monitorizzati, potenziamento del personale medico e infermieristico nei pronto soccorso e nelle rianimazioni e incremento delle scorte di emocomponenti a San Martino, Villa Scassi e Galliera.

Sul territorio saranno presenti ambulanze e squadre di soccorritori a piedi in numerosi punti del centro, tra piazza della Vittoria, De Ferrari, Caricamento, Porto Antico, Brignole, corso Torino, San Lorenzo, Corvetto, Fontane Marose, piazza Dante, Soziglia, San Bernardo, Sarzano e altre aree interessate dai flussi.

Case della Comunità: dove andare per codici bianchi e verdi

Per i casi di bassa complessità clinica e per i codici bianchi e verdi, l’indicazione è privilegiare le Case della Comunità, lasciando gli ospedali ai casi più gravi.

Le Case della Comunità Hub sono operative 7 giorni su 7 e h24. Durante il fine settimana saranno il riferimento principale per l’accesso diretto. Le strutture Spoke di Sestri Ponente, Voltri e Celesia resteranno aperte anche domenica 10 maggio dalle 8 alle 20, oltre all’orario ordinario di venerdì e sabato.

Le Case della Comunità nell’area genovese sono: Genova Archimede, in via Archimede 30 A; Genova Assarotti, Hub, in via Assarotti 35; Genova Bolzaneto, in via Pasquale Pastorino 32; Genova Pegli, Hub, in via Pegli 41; Genova Quarto, Hub, in largo Francesco Cattanei 4, nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto; Genova Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso 62, al Celesia; Genova Sampierdarena, Hub, in via Operai 80 alla Fiumara; Genova Sestri Ponente, in via Soliman 7; Genova Struppa, Hub, in via Struppa 150; Genova Voltri, in piazza Bernardo e Giovanni Odicini 4.

Misure su contenitori in vetro, spray e articoli pirotecnici

Su tutto il territorio comunale (dalle 08:00 dell’8 maggio alle 00:00 dell’11 maggio) è vietato consumare bevande in contenitori di vetro, metallo (lattine) o ceramica su strade e piazze.

È consentito il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o metallo o ceramica all’interno dei locali e nei dehors/plateatici regolarmente autorizzati delle attività di somministrazione, a condizione che il consumo avvenga con avventori seduti e limitatamente agli spazi assentiti;

È consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo o ceramica esclusivamente per consumo differito, non in luogo pubblico o aperto al pubblico, a condizione che i contenitori siano chiusi e sigillati al momento della vendita e vengano trasportati dal luogo di acquisto al luogo privato di consumo, restando in ogni caso vietata l’apertura e il consumo su area pubblica o aperta al pubblico.

Dalle ore 10.30 del giorno 8, alle ore 00.00 del giorno 11, limitatamente all’area di colore verde scuro, meglio delimitata nella planimetria allegata, è fatto divieto di accendere, utilizzare o detenere artifici pirotecnici/materiale esplodente, di qualsiasi tipologia; è fatto divieto di detenere dispositivi contenenti spray urticanti, di qualsiasi tipo e composizione; è fatto divieto di portare con sé strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Vie e piazze escluse: Via Armando Diaz; Viale Brigata Bisagno; Viale Duca d’Aosta; Piazza delle Americhe Piazza Giuseppe Verdi; Via San Vincenzo (tratto compreso tra Piazza Giuseppe Verdi e Via Federico Ricci); Via Anton Maria Maragliano, fino all’intersezione con Via Pace; Via della Pace Via Malta tra via Granello e via Maragliano; Via Granello, tra via Perani e via Malta; Via Brigata Liguria nel tratto tra via Diaz e via Perani; Via Perani Via Lomellini; Piazza Fossatello; Via al Ponte Calvi; Largo Zecca; Piazza Corvetto; Via XII Ottobre; Via Sofia Lomellini; Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi; Via Morcento; Via Giosuè Carducci; Piazza Dante.

Vie e piazze incluse: Via San Vincenzo (per il solo tratto compreso tra Via Fiume e Via Vincenzo Ricci); Via Galata, fino all’intersezione con Via Tollot; Via Ugo Foscolo; Via Cairoli; Piazza della Meridiana; Via Garibaldi; Via Interiano; Piazza delle Fontane Marose; Salita Santa Caterina; Piazza Dante – parcheggio motocicli; Vico Dritto di Ponticello; Via di Porta Soprana; Piazza Giacomo Matteotti; Via San Lorenzo; Piazza Caricamento – area pedonale; Via di Sottoripa; Via della Mercanzia; Vico del Portello; Via Roma; Piazza della Raibetta; Piazza della Vittoria (consentito l’accesso al parcheggio interrato di APCOA nei giorni 08/05 e 09/05); Via Cadorna; Viale Caviglia; Via Fiume.

Dalle ore 00.00 del giorno 10, alle ore 00.00 del giorno 11, limitatamente all’area di colore verde chiaro, meglio delimitata nella planimetria allegata, è fatto divieto di accendere, utilizzare o detenere artifici pirotecnici/materiale esplodente, di qualsiasi tipologia; è fatto divieto di portare con sé strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Vie e piazze escluse: Piazza delle Americhe; Via Antiochia; Via Tommaso Invrea tratto tra corso Torino e via Casaregis; Via Casaregis; Corso Guglielmo Marconi; Rotatoria 9 Novembre; Strada Aldo Moro; Via al Ponte Calvi; Piazza Fossatello; Via Lomellini; Largo Zecca; Piazza Corvetto (versante monte); Via Serra; Via Galata, nel tratto compreso tra Via Tollot e Via Serra; Via Tollot; Via Varese; Via De Amicis.

Vie e piazze incluse: Corso Aurelio Saffi; Corso Maurizio Quadrio; Via Filippo Turati; Via della Mercanzia; Piazza Caricamento – area pedonale; Via di Sottoripa; Via Cairoli; Piazza della Meridiana; Via Garibaldi; Vico del Portello; Via Interiano; Piazza delle Fontane Marose; Salita Santa Caterina; Via Roma; Via Ugo Foscolo; Via San Vincenzo; Piazza Giuseppe Verdi; Corso Buenos Aires tra via Brigata Bisagno e piazza Borgo Pila; Piazza Borgo Pila; Via Smirne tratto tra Corso Torino e il civico 10rl.

Numero verde della Protezione Civile

Durante l’evento sarà attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova, 800.177.797. Il servizio risponde oggi, venerdì 8 maggio, dalle 7 alle 19; sabato 9 maggio dalle 7 alle 19; domenica 10 maggio dalle 7 alle 22.

Per cittadini, residenti e visitatori il consiglio è verificare prima di mettersi in viaggio le modifiche a viabilità e trasporto pubblico, privilegiare metro e mezzi pubblici quando possibile, evitare l’uso dell’auto nelle zone centrali e prestare attenzione alla segnaletica temporanea, che potrà essere aggiornata in base alle esigenze operative della manifestazione.