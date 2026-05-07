Centro storico di Genova, barattoli di vetro lanciati da una finestra contro gli Alpini seduti in un bar

Momenti di tensione nella notte nel centro storico di Genova, dove un gruppo di Alpini, circa 8, arrivati in città per l’Adunata nazionale è stato bersaglio di un lancio di barattoli di vetro da una finestra. L’episodio è avvenuto intorno alle 00.45 in via San Bernardo, nei pressi di un locale, mentre gli Alpini si trovavano seduti ai tavolini di un locale.

Secondo le prime ricostruzioni, gli oggetti sarebbero stati lanciati da una finestra affacciata sulla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia, arrivata sul posto per avviare gli accertamenti e cercare di ricostruire con precisione la dinamica, oltre a risalire ai responsabili del gesto.

L’accaduto si inserisce in un clima già segnato, nei giorni precedenti l’Adunata, da polemiche, volantini contro gli Alpini comparsi nei vicoli e prese di posizione politiche. A condannare quanto avvenuto è stata la Lega, con una nota firmata dal commissario provinciale Renato Falcidia e dal commissario della sezione Genova-Centro Marco Ghisolfo.

"Dopo avere stigmatizzato le dichiarazioni intolleranti e divisive di talune femministe e i vergognosi volantini anti-Alpini comparsi nei giorni scorsi nei vicoli genovesi – si legge nella nota – condanniamo senza se e senza ma il gesto violento riportato oggi da organi di stampa". La Lega ha quindi ribadito che "tutti gli Alpini devono essere e sono i benvenuti a Genova".

Condanna anche dalla capogruppo della Lega in consiglio comunale Paola Bordilli e dal consigliere Alessio Bevilacqua: "È inaccettabile che chi porta valori di solidarietà, sacrificio e amore per il territorio debba subire aggressioni vili e pericolose mentre attraversa la nostra città. Genova non è questa e non può tollerare simili atti di inciviltà".

“La nostra vicinanza va a tutte le Penne Nere presenti a Genova. Non permetteremo a una minoranza di intolleranti di macchiare l’immagine della nostra città e l’accoglienza che i genovesi, quelli veri, sanno riservare a chi serve il Paese”, concludono i rappresentanti della Lega.