Cesena, ottimi risultati per le giovani atlete biellesi al “Butterfly Evolution Pole”

Arrivano importanti conferme dal mondo della pole dance per il territorio biellese. In occasione del “Butterfly Evolution Pole”, competizione svoltasi a Cesena il 3 maggio 2026 e che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, le giovani Angelica Garavaglia e Angelica Barbera si sono distinte per talento e determinazione. Disciplina sportiva in forte crescita, la pole dance unisce forza, tecnica, coordinazione ed espressività artistica ed è oggi inserita nel percorso di riconoscimento sportivo anche in Italia attraverso le federazioni di riferimento.

Angelica Garavaglia ha conquistato il primo posto nella categoria Artistic Avanzato Junior (12–16 anni), mentre Angelica Barbera ha ottenuto il terzo posto nella categoria Artistica Amatori Junior (8–11 anni), confermando l’elevato livello tecnico raggiunto nonostante la giovane età.

Le due giovani atlete si confermano così tra le promesse più interessanti del panorama nazionale, capaci di ottenere risultati di rilievo in contesti competitivi di alto livello.