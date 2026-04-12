Danza, Angelica Garavaglia trionfa al Soul on Pole FOTO

Risultato di rilievo per una giovane atleta biellese. In occasione del concorso internazionale Soul on Pole, andato in scena a Saronno, Angelica Garavaglia ha conquistato il primo posto nella categoria Professional Under 18. Una performance di alto livello tecnico ed espressivo che le ha permesso di distinguersi tra numerose concorrenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermando il valore del proprio percorso formativo.

Il risultato ottenuto rappresenta non solo un importante traguardo personale per la giovane ma anche un ulteriore riconoscimento per la Dance 4, sempre più presente e competitiva in discipline emergenti come la pole dance. Un successo che valorizza talento, impegno e dedizione, che contribuisce a portare il nome di Biella su palcoscenici di rilevanza internazionale.