Biella, due incidenti stradali nello stesso pomeriggio: nessun ferito

Nel pomeriggio di ieri martedì 5 maggio a Biella si sono verificati due incidenti stradali, entrambi fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 18,30 in via Mentigazzi. L’impatto, che non ha causato feriti, ha richiesto l’intervento della Polizia Locale di Biella, giunta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Poco dopo, sempre nel territorio cittadino, si è registrato un secondo incidente in via Macchieraldo. Anche in questo caso non si segnalano feriti, ma il sinistro ha coinvolto due veicoli: una Volkswagen Polo, condotta da un uomo classe 1941 residente a Biella, e una Ford Fiesta, guidata da un uomo classe 1976, anche lui biellese.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti necessari e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.