Dal Nord Ovest - Tragico incidente, motociclista perde la vita

Un motociclista ha perso la vita nella giornata di oggi, 3 maggio, lungo la strada provinciale 229, nel territorio di Suno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale.

L’allarme è scattato poco dopo le 13.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.