Viverone, c’è l’ordinanza: al via l'obbligo al taglio rami e siepi prospicenti le strade e pulizia dei terreni incolti

Il comune di Viverone comunica che, con apposita ordinanza, è stato disposto l’obbligo per i proprietari di fondi confinanti con le strade comunali di provvedere, entro 15 giorni, alla regolare manutenzione di siepi, piante e arbusti, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la piena visibilità della segnaletica.

“È altresì fatto obbligo di rimuovere tempestivamente eventuali residui vegetali, ramaglie o materiali che possano invadere la sede stradale – si legge nella nota del Comune - I proprietari di terreni incolti sono tenuti a mantenerli puliti da infestanti e sterpaglie almeno una volta all’anno, entro il 30 settembre, assicurandone il decoro e la salubrità. Si ricorda che l’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Si confida nella collaborazione di tutti”.