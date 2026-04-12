Bocce, successo esterno per il Crc Gaglianico nel campionato di Serie A

Successo esterno per il Crc Gaglianico Botalla Formaggi nel campionato di Serie A. La squadra di Sandro Bonino ha superato a Venezia la Noventa di Piave 14-10. Il successo è maturato nel turno centrale, vincendo entrambe le prove veloci, con Stefano Pegoraro e Davide Sari in staffetta con 48 su 59-45 su 57, poi Pegoraro si è ripetuto nel tiro progressivo 47 su 49-45 su 49. Bene anche Luca Negro con l'ottimo 28-17 nel tiro di precisione.

Mentre nei due turni delle prove tradizionali c'è stata una perfetta parità tra le due squadre 8-8. Ora l'attenzione è rivolta alla sfida delle final four del 2 e 3 maggio di Aosta, laddove proprio la squadra di Sandro Bonino, nel 2020, conquistò il suo unico scudetto tricolore.

L'ultima giornata in pratica è stata un utile allenamento per le quattro squadre che si contenderanno lo scudetto, vista la classifica ormai cristallizzata da almeno un paio di turni. La Brb Ivrea non ha avuto particolari problemi ad imporsi sulla Chiavarese Genova, vincendo tutti e tre i turni di prove: 6-2, 6-2, 5-3, con il mongrandese Gabriele Graziano che ha totalizzato 32 nel tiro di precisione e la staffetta con Matteo Golfetto e Emanuele Ferrero che ha sfiorato la perfezione con 59 su 61.

Anche La Perosina ha vinto agevolmente contro la Nus Aosta mettendo il risultato già al sicuro dopo le prime due prove, 6-2, 6-2, e lasciando agli aostani l'onore delle armi nell'uomo del turno 4-4. Per quanto riguarda il fondo classifica, la Quadrifoglio, pur sconfitta, ha conquistato il punto decisivo per evitare il play off, nei quali invece si affronteranno Auxilium e Nus, dopo i risultati negativi maturati sui campi. La vincente resterà in Serie A, la perdente scenderà in Serie A2 e prenderà il posto della Veloce Club Pinerolo promossa nella massima Serie.

Risultati 18ª e ultima giornata: Quadrifoglio Udine-Mondovì Cuneo11-13, Noventa Venezia- Crc Gaglianico 10-14, La Perosina Torino-Nus Aosta 16-8, Brb Ivrea-Chiavarese Genova 17-7, Auxilium Cuneo-Marenese Treviso 9-15.

Classifica: Brb Ivrea 66 punti, La Perosina 57, Chiavarese 46, Gaglianico 45 tutte qualificate per la fase finale, Noventa 30, Mondovì 29, Marenese 29, Quadrifoglio 20, vanno ai play off Auxilium 20, Nus 18.