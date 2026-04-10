Stop alla plastica: nasce il patto tra Parco del Ticino e Plastic Free

L’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore e l’associazione Plastic Free annunciano la sottoscrizione di un importante patto di collaborazione finalizzato alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento da plastica nel territorio del Parco.

L’accordo nasce dalla volontà condivisa di rafforzare le azioni di sensibilizzazione, prevenzione e intervento concreto contro l’abbandono dei rifiuti, con particolare attenzione alla plastica, uno dei principali fattori di degrado degli ecosistemi naturali e acquatici.

Attraverso questa collaborazione, il Parco e Plastic Free si impegnano a:

· organizzare giornate ecologiche di raccolta rifiuti coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni locali;

· promuovere campagne di educazione ambientale rivolte alle nuove generazioni;

· diffondere buone pratiche per la riduzione dell’uso della plastica monouso;

· valorizzare e proteggere le aree naturali del Parco attraverso iniziative condivise.

“Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso una gestione sempre più sostenibile del nostro territorio”, dichiara Monica Perroni, direttrice dell’Ente Parco. “La sinergia con realtà attive come Plastic Free ci consente di amplificare l’impatto delle nostre azioni e coinvolgere attivamente la comunità”.

“Essere al fianco del Parco del Ticino e del Lago Maggiore è per noi motivo di grande orgoglio”, aggiunge Valeria Frigerio, referente Plastic Free. “Insieme possiamo fare la differenza, sensibilizzando i cittadini e intervenendo concretamente per ridurre la presenza di plastica e rifiuti nell’ambiente”.

Il patto di collaborazione si inserisce in un più ampio percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, con l’obiettivo di preservare la biodiversità e garantire un futuro più sostenibile per le prossime generazioni.