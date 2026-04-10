Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, a Biella arrivano i vademecum per prevenire cadute nei cantieri

Il prossimo 28 aprile -in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro- verranno presentati al Tavolo interassociativo biellese presso l’Unione Industriale Biellese il Vademecum operativo per i datori di lavoro nell’edilizia “Valutazione del Rischio di caduta dall’alto e di scivolamento dalla copertura - L’utilizzo dei Dispositivi di protezione collettiva” e il “Vademecum per lavori in quota” destinato ai lavoratori e ai preposti nell’edilizia, entrambi realizzati nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro permanente coordinato dalla Prefettura al fine di dare attuazione concreta agli obiettivi del Protocollo d’Intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

Si tratta di documenti che mirano a fornire un quadro chiaro e di agevole consultazione delle normative di settore e delle connesse responsabilità delle figure datoriali e dei preposti e un prospetto semplice ed immediato delle misure di protezione per i lavoratori nell’edilizia, nell’ottica di implementare il livello di sicurezza nel lavoro quotidiano nei cantieri. Tali documenti operativi verranno diffusi capillarmente a tutte le Aziende operanti nell’edilizia e saranno, altresì, pubblicati sul sito istituzionale di questa Prefettura.