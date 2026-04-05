Pasqua, la leggenda del pettirosso simbolo di compassione e speranza

Il suo canto melodioso ha accompagnato i mesi invernali. Il pettirosso, piccolo e riconoscibile abitante di giardini e campagne, in primavera diventa simbolo di speranza, rinascita e della vita che resiste anche alle difficoltà.

Nella tradizione religiosa, il suo canto è associato alla lode a Dio e la sua figura è legata alle principali festività cristiane, a partire dal Natale. La sua storia, tramandata nel tempo, richiama l’importanza dei gesti semplici e generosi.

Secondo una prima leggenda, un piccolo uccello dal piumaggio bruno, rifugiatosi nella stalla di Betlemme insieme alla Sacra Famiglia, si accorse che il fuoco stava per spegnersi. Per tutta la notte si avvicinò alle braci, battendo le ali per mantenerle vive e continuare a scaldare l’ambiente. Al mattino, Gesù Bambino lo ricompensò donandogli il caratteristico petto rosso, simbolo del calore che aveva custodito.

Un’altra tradizione, legata alla Pasqua, racconta invece che il pettirosso, mosso a compassione davanti a Gesù sulla croce, si avvicinò per rimuovere una spina dalla corona. Una goccia di sangue gli macchiò il petto, segnandolo per sempre come testimonianza di quell’atto di amore e pietà.

Da allora, secondo il racconto popolare, quell’uccellino comune è diventato il pettirosso, simbolo di altruismo e dedizione.

Con questa storia della tradizione, l’augurio è di una Pasqua serena, all’insegna della speranza e della luce.