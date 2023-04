Segnalato a Chiavazza e Asti ma non c'è traccia di Enrico

Non c'è traccia di Enrico Cominato. Nonostante gli appelli, non è ancora stato ritrovato il 35enne scomparso nel nulla dallo scorso 1° aprile.

Da allora sono giunte all'attenzione delle forze dell'ordine un paio di segnalazioni ma entrambe si sono concluse con un nulla di fatto: dapprima un cittadino aveva indicato, lo scorso 7 aprile, un cittadino somigliante al biellese nella città di Asti. Alla fine, si è scoperto che era un uomo di nazionalità francese. Poi, nei giorni scorsi, alcuni residenti hanno notato un individuo simile a lui vagare nei giardini di Chiavazza. Anche in questo caso, nulla centrava con la persona da ricercare.

Intanto, le ricerche proseguono a Biella e nei comuni limitrofi in cerca di indizi che possano portare alla sua individuazione. Allo stesso tempo, parenti e amici non si danno pace e, anche durante le festività pasquali, hanno continuato ad effettuare alcuni passaggi tra la conca di Oropa e la Valle Cervo. Chiunque lo vedesse non esiti a contattare le forze dell'ordine.