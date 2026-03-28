Dal novarese: Incidente mortale sulla SP23: perde la vita un 46enne nello scontro tra auto e moto

Incidente stradale mortale nella serata di ieri, 27 marzo, lungo la strada provinciale SP23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. L’allarme è scattato intorno alle 19:20.

Lo scontro, avvenuto tra un’auto e una moto, è costato la vita a un motociclista di 46 anni, identificato con le iniziali S.D.

A bordo dell’auto si trovavano due persone: un uomo di 49 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero, e un ragazzo di 15 anni, che ha riportato ferite lievi ed è stato classificato in codice verde.