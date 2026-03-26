Dal Nord Ovest – Doppio incidente sulle strade del Vercellese

Nella serata di ieri 25 marzo, intorno le 19.40, i Vigili del Fuoco sono giunti nel comune di Santhià per un incidente frontale tra una moto e un’autovettura. All'arrivo sul posto, i sanitari del 118 stavano già soccorrendo il motociclista mentre il conducente dell’autovettura è risultato illeso. L’intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e alla collaborazione sinergica con il personale medico. Presenti anche i Carabinieri di San Germano e Vercelli per gli accertamenti di rito.

Il giorno prima, 24 marzo, altro sinistro stradale con una vettura uscita fuoristrada in autonomia sulla SP 24 tra i comuni di Costanzana e Asigliano. In questo caso, non ci sono stati feriti. I rilievi del caso sono stati eseguiti dai militari dell’Arma.