Dal Nord Ovest - Evade dai domiciliari e si finge il fratello: arrestato

Notte movimentata in zona Lingotto, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni per evasione, denunciandolo anche per aver fornito false generalità. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia ha notato tre uomini bivaccare nei giardini Battistini. L’atteggiamento sospetto del gruppo ha spinto gli agenti ad avvicinarsi per procedere all’identificazione.

Fin dai primi momenti, uno dei tre ha mostrato un evidente nervosismo, fornendo agli operatori dati anagrafici non veritieri. L’uomo ha infatti dichiarato di essere il fratello, sostenendo di trovarsi in città per motivi di lavoro. I controlli effettuati dagli agenti hanno però fatto emergere incongruenze: secondo le generalità fornite, la persona risultava detenuta in un carcere di Napoli. Un elemento che ha subito insospettito i poliziotti, spingendoli ad approfondire gli accertamenti.

Grazie ai riscontri dattiloscopici, è emersa la vera identità del 42enne, risultato destinatario di un’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che disponeva nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. L’uomo, inoltre, aveva già violato in precedenza il provvedimento in più occasioni. Alla luce dei fatti, è stato arrestato per evasione e denunciato per false generalità.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.