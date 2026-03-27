Dal Nord Ovest - Auto si schianta contro un muro, muore la persona alla guida

Tragico incidente stradale questa mattina a Moncalieri. Intorno alle 7, in via Cernaia, un'auto si è schiantata contro un muro: purtroppo, l’impatto è stato fatale per la persona alla guida.
Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Tra le prime ipotesi al vaglio delle autorità, non si esclude che la persona possa essere stata colta da un malore improvviso prima di perdere il controllo del veicolo.