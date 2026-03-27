 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 27 marzo 2026, 09:40

Dal Nord Ovest - Auto si schianta contro un muro, muore la persona alla guida

Dal Nord Ovest - Auto si schianta contro un muro, muore la persona alla guida (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Auto si schianta contro un muro, muore la persona alla guida (foto di repertorio)

Tragico incidente stradale questa mattina a Moncalieri. Intorno alle 7, in via Cernaia, un'auto si è schiantata contro un muro: purtroppo, l’impatto è stato fatale per la persona alla guida. 

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Tra le prime ipotesi al vaglio delle autorità, non si esclude che la persona possa essere stata colta da un malore improvviso prima di perdere il controllo del veicolo.

Dalla redazione di Torino

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore