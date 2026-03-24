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Cronaca dal Nord Ovest | 24 marzo 2026, 16:00

Dal Nord Ovest - Una persona muore travolta da un treno

Dal Nord Ovest - Una persona muore travolta da un treno (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Una persona muore travolta da un treno (foto di repertorio)

Tragedia ad Alpignano, nelle scorse ore, dove una persona è stata investita e uccisa da un treno in via Verdi. Ancora da ricostruire la dinamica e le cause. Subito chiamati sul posto, i soccorritori del 118 di Azienda Zero non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dalla redazione di Torino

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