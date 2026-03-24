Dal Nord Ovest - Una persona muore travolta da un treno

Tragedia ad Alpignano, nelle scorse ore, dove una persona è stata investita e uccisa da un treno in via Verdi. Ancora da ricostruire la dinamica e le cause. Subito chiamati sul posto, i soccorritori del 118 di Azienda Zero non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
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