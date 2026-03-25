Esordio di Marta Buono in Premier League WKF

Per la prima volta in Italia si è disputata una tappa del circuito mondiale Premier League Karate One WKF, competizione di prestigio riservata ai migliori 32 atleti di ogni categoria del ranking mondiale. L’evento si è svolto presso il Centro Olimpico Federale FIJLKAM di Ostia, distinguendosi per un’organizzazione impeccabile sia nella gestione delle gare sia nell’accoglienza degli atleti provenienti da ogni parte del mondo.

Tra i protagonisti anche Marta Buono, atleta della Ippon 2, che dopo aver partecipato a tre giorni di allenamento con la squadra Nazionale, ha fatto il suo esordio assoluto in Premier League. Partita dalla 54ª posizione del ranking mondiale, Buono è riuscita ad accedere alla competizione grazie ad alcune defezioni, entrando così nell’élite Internazionale.

Un’occasione colta al volo e trasformata in una prestazione di altissimo livello. L’atleta della società biellese ha infatti dimostrato grande determinazione e valore, imponendosi in due combattimenti di spessore contro avversarie di caratura mondiale. Dopo aver superato il primo turno contro un’atleta slovena, ha firmato un netto 8-3 contro la giapponese, quinta nel ranking mondiale.

Il suo cammino si è interrotto solo di misura contro l’ucraina, dodicesima nel ranking e poi medaglia di bronzo, al termine di un incontro combattuto fino all’ultimo. Una sconfitta che ha precluso l’accesso alla zona medaglie, ma che non oscura una prestazione di grande rilievo.

Grazie ai risultati ottenuti, Marta Buono compie un importante balzo in classifica, guadagnando ben 16 posizioni e attestandosi al 38° posto nel ranking mondiale. Presenti sugli spalti del palazzetto anche gli atleti Demargherita, Mosca e l’Istruttore Taglioretti che hanno tifato e applaudito la compagna di squadra.

Un’esperienza preziosa che rappresenta motivo di orgoglio non solo per l’atleta, ma per tutta la realtà sportiva biellese della Ippon 2, guidata dal maestro Maurizio Feggi. Ne ha dato conferma la pubblicazione della classifica Nazionale delle associazioni FIJLKAM dell’anno 2025, dove la Ippon 2, risulta al ventisettesimo posto sulle 566 società che hanno ottenuto punti e prima delle società biellesi.