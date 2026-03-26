A Biella in arrivo la cartellonistica dei progetti “CAA in città”, “Mai dire bandiera bianca” e “Borghi più belli d’Italia”

Attraverso una determinazione dirigenziale, l’amministrazione ha disposto l’affidamento diretto della fornitura di materiali informativi e promozionali destinati a tre importanti iniziative in corso nel 2026: “CAA in città”, “Mai dire bandiera bianca” e “Borghi più belli d’Italia”.

In particolare, “CAA in città” è un progetto dedicato alla comunicazione aumentativa alternativa, promosso in collaborazione con realtà educative e sociali del territorio in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e l’iniziativa punta a rendere gli spazi urbani più accessibili e inclusivi, attraverso strumenti comunicativi pensati per tutti; “Mai dire bandiera bianca” è una campagna nazionale volta a sensibilizzare sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza, promossa in collaborazione con istituzioni nazionali; Il terzo intervento riguarda la valorizzazione del borgo storico del Piazzo, recentemente ammesso tra i “Borghi più belli d’Italia” per il biennio 2026-2027.

Per la realizzazione delle attività, il Comune ha optato per un affidamento diretto, come previsto dalla normativa vigente per importi inferiori ai 140.000 euro.

L’importo complessivo dell’operazione è pari a 2.849 euro oltre IVA (per un totale di 3.475,78 euro), suddiviso tra i diversi progetti. I materiali previsti comprendono principalmente cartellonistica a valenza educativa e prodotti promozionali, elementi fondamentali per la comunicazione e la diffusione delle iniziative sul territorio.