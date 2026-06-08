Il MASE porta al Forum PA il dibattito sulle sfide ambientali del futuro, presente il ministro Pichetto

Dall’innovazione per la sicurezza del territorio ai Criteri Ambientali Minimi, dai nuovi lavori verdi al rapporto con l’Intelligenza Artificiale, alla mostra che celebra 50 anni di accordo RAMOGE per la tutela del Mediterraneo: questi i temi che caratterizzeranno la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al Forum PA, in programma a Roma dal 9 all’11 giugno, presso il Centro Congressi “La Nuvola”.



Presente al Forum il ministro Gilberto Pichetto, che nella giornata di apertura (dalle ore 15.15, in Arena Palco Verde), nel corso di un’intervista, affronterà le tematiche ambientali ed energetiche al centro del dibattito pubblico.



Prima ancora, alle 14.30 (Sala 3), il ministro Pichetto Fratin prenderà parte a un incontro dedicato al SIM (Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione) del MASE: nato dalla collaborazione tra istituzioni, ricerca e industria e sviluppato da Leonardo e DXC, il sistema è stato concepito per prevenire e gestire i rischi ambientali e climatici. Al dibattito parteciperà il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile, Laura D'Aprile.



Il MASE sarà presente con un ricco palinsesto di convegni ed eventi per incontrare amministratori pubblici ed esperti del settore, illustrando i progetti e le politiche in prima linea nella salvaguardia del territorio e nella sicurezza energetica.



Presso lo spazio espositivo del MASE, i visitatori potranno vivere un'esperienza tecnologica e culturale: lo stand ospiterà, infatti, un innovativo simulatore, progettato dai partner tecnologici Leonardo e DXC per mostrare dal vivo le potenzialità del monitoraggio ambientale. Tutto intorno allo stand, inoltre, sarà possibile ammirare la mostra celebrativa dedicata ai 50 anni dell’Accordo RAMOGE, che unisce Italia, Francia e Principato di Monaco nella tutela dell’ambiente marino e costiero: un percorso visivo che ripercorre mezzo secolo di successi e cooperazione internazionale.



Sempre il 9 giugno, all’interno dello spazio espositivo del MASE, sono previsti approfondimenti sui nuovi scenari occupazionali legati all'innovazione con l’evento "Greenjobs: le professioni di domani tra transizione ecologica e AI". Nel pomeriggio della stessa giornata e nella mattinata del 10 giugno, la Direzione Generale TBM del MASE curerà gli approfondimenti dedicati al ripristino della natura e alla governance territoriale, offrendo un'importante occasione per valorizzare i risultati e rilanciare le prospettive future dell’Accordo RAMOGE.



Di particolare rilievo anche l’appuntamento del 10 giugno alle 11 (Sala 3) focalizzato sugli acquisti pubblici sostenibili e sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), strumenti sempre più centrali per guidare aziende e pubbliche amministrazioni verso la transizione ecologica. L'11 giugno, dalle 11.30 alle 12.30, la programmazione dello stand ospiterà infine l’incontro “Comunicare le transizioni / la sfida dell’IA”, dedicato all’analisi di opportunità e complessità poste dall’intelligenza artificiale nella divulgazione e nell’informazione ambientale.