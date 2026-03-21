Monopattini elettrici, a Biella le prime multe spezzano le cattive abitudini

Al seguente link, la notizia di riferimento: Biella, 7 sanzioni per monopattini elettrici: la stretta dei Carabinieri

Negli ultimi anni sono diventati parte integrante del vivere cittadino, polemiche annesse. Monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita scorrono tra le vie con naturalezza, spesso più veloci del traffico e decisamente più agili nel muoversi tra auto, pedoni e incroci.

Monopattini guidati senza casco, passeggeri in equilibrio precario, traiettorie improvvisate tra un incrocio e l’altro. Mezzi pensati per semplificare gli spostamenti che, nell’uso quotidiano, finiscono per complicarli. Non sempre pericolosi, ma spesso imprevedibili e sfruttati senza criterio. Negli ultimi mesi non sono mancate segnalazioni, incidenti e interventi dei soccorsi che hanno alimentato il malcontento, affiggendo una domanda che è rimasta sullo sfondo: le regole si conoscono, ma i controlli dove sono? Raramente, in questo caso, le norme hanno influito sul comportamento dei conducenti, che spesso minacciano (più o meno consciamente) la propria e l'altrui incolumità.

Il casco, sulla carta obbligatorio, nella pratica spesso opzionale. Più facile immaginarlo a casa, su uno scaffale, che indossato durante il tragitto. Né bici né motorino, né davvero soggetto ai controlli che valgono per gli altri. Una specie di oggetto tollerato, che si muove tra le regole senza sentirsi troppo coinvolto. Per questo la notizia non sta tanto nelle infrazioni ormai note, quanto nel fatto che, per una volta, qualcuno abbia iniziato a fermarle.

Nei giorni scorsi i controlli dei Carabinieri hanno portato all’accertamento di sette violazioni: quattro per mancato utilizzo del casco, tre per il trasporto di passeggeri. Non numeri eclatanti, ma abbastanza per rompere una certa abitudine. Niente di nuovo, se non il fatto che, stavolta, non è passato inosservato.

Monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita rappresentano uno strumento concreto per la mobilità locale: consentono spostamenti rapidi, alleggeriscono il traffico e rispondono, almeno in parte, alle criticità di un territorio dove gli spostamenti quotidiani restano spesso complessi, soprattutto tra centri e aree periferiche. Quando le regole vengono rispettate, il sistema funziona: si riducono i rischi, si migliora la convivenza tra utenti della strada e si valorizzano i benefici ambientali e pratici di questi mezzi. La qualità della mobilità urbana dipende, in larga parte, dai comportamenti individuali.

L’equilibrio tra opportunità e rischio non si gioca sulle norme, ma su come vengono applicate, ogni giorno.