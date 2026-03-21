A Vigliano parte la raccolta dei viveri per le persone bisognose

A Vigliano Biellese la solidarietà è protagonista assoluta. Oggi, sabato 21 marzo, si terrà la raccolta viveri negli oratori di Santa Maria Assunta e dei Salesiani, oltre alla San Vincenzo.
Per l’occasione si potranno portare prodotti di prima necessità come scatolame (carne, pomodoro, legumi, tonno), pasta, caffè, thè, cacao, zucchero, riso, latte, olio d’oliva, assieme ad altra merce per l’igiene personale.
Il ricavato verrà in parte distribuito nell’emporio della parrocchia e in parte devoluto ad alcune realtà che si occupano delle persone bisognose del territorio. Chi non fosse in casa per l’abituale passaggio, si potranno portare i viveri in oratorio o negli appositi cesti in chiesa.
Eventuali offerte saranno utilizzate per garantire la continuazione del servizio nell’emporio parrocchiale.