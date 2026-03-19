Biella, tentato furto in Strada Monte Piazzo

Intorno all’una di notte di oggi giovedì 19 marzo, si è verificato un tentativo di furto in un’abitazione a Biella in strada Monte Piazzo. A dare l’allarme è stata una giovane residente, classe 2001, rientrata a casa dopo essere stata assente per l’intera giornata.
Secondo quanto riferito ai Carabinieri, ignoti si sarebbero introdotti nell’appartamento, situato al piano rialzato di una palazzina, forzando un vetro. Una volta all’interno, i malviventi avrebbero messo a soqquadro i vari locali dell’abitazione, senza però riuscire ad asportare nulla.
Sono in corso gli accertamenti per individuare eventuali responsabili.