Servizio Civile alla Comunità Papa Giovanni XXIII, sei posti disponibili a Biella

Sono sei i posti disponibili a Biella e provincia per il bando 2026 del Servizio Civile Universale nelle realtà aderenti alla Comunità Papa Giovanni XXIII. Nel progetto “Centro in movimento 2026" i giovani si occuperanno di inclusione sociale e accompagnamento di minori e adulti con disabilità che vivono in due case famiglia e che frequentano un centro diurno dell’associazione, a Biella e Sandigliano. Inoltre, sono riservati due posti a giovani con difficoltà economiche, per accedere ai quali sarà sufficiente compilare un’autodichiarazione.

Il bando riguarda la selezione di 65.964 giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono diventare operatori volontari in progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero, con un impegno di 25 ore settimanali ed una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi. La scadenza per presentare la candidatura è alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.



Possono partecipare al bando i giovani, senza distinzione di sesso, che al momento della presentazione della domanda hanno compiuto 18 anni e ne hanno meno di 29. È richiesta la cittadinanza italiana o di paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini extra-UE va dimostrato di soggiornare regolarmente in Italia. L’elenco dettagliato dei requisiti generali agli articoli 2 e 3 del bando. Altri requisiti aggiuntivi andranno verificati direttamente nei testi dei progetti. I giovani e le giovani ricevono un contributo di 519,47 euro mensili. Nei progetti all'estero viene aggiunta una diaria giornaliera che va dai 13 ai 15 euro a seconda del Paese di destinazione.



E' possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, esclusivamente con SPID oppure con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o, se sei cittadino europeo o extra-europeo regolarmente soggiornante, chiedendo le credenziali di accesso specifiche sulla piattaforma stessa. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede.