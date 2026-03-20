Nella mattinata di oggi, venerdì 20 marzo, presso la Cattedrale di Santo Stefano, si è svolto il tradizionale Precetto Pasquale Interforze, un importante momento di raccoglimento e condivisione rivolto a tutti gli appartenenti ai corpi impegnati nella sicurezza pubblica.
A officiare la celebrazione è stato il vescovo Roberto Farinella, mentre l’organizzazione dell’evento per quest’anno è stata curata dalla Polizia Penitenziaria.
La cerimonia ha rappresentato un’occasione significativa per vivere insieme una ricorrenza religiosa sentita, rafforzando al contempo il senso di appartenenza e collaborazione tra i diversi corpi dello Stato. Presenti, infatti, rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, oltre alla stessa Polizia Penitenziaria e alle associazioni d’Arma, realtà che quotidianamente collaborano nelle attività di soccorso e tutela del cittadino.
Durante l’omelia, il vescovo Farinella ha rivolto parole di profonda gratitudine e riconoscimento a tutti i presenti: "Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno a tutti voi appartenenti alle forze dell’ordine e ai diversi corpi dello Stato, ma anche alle associazioni d’Arma. Vi saluto non solo per il vostro ruolo di responsabilità, ma soprattutto per il servizio quotidiano che svolgete con grande serietà e generosità a beneficio dell’intera comunità, nazionale e internazionale".
Il Vescovo ha poi sottolineato il valore della missione affidata agli operatori della sicurezza, definendola "una missione fatta di responsabilità e rischio", volta a promuovere la pace, la coesione sociale e la tutela dei più fragili. "Siete chiamati a operare nelle pieghe complesse del nostro tempo storico – ha aggiunto – per custodire la giustizia, la concordia e garantire una convivenza pacifica tra i popoli".
Biella, celebrato il Precetto Pasquale Interforze nella Cattedrale di Santo Stefano FOTO Mattia Baù per newsbiella.it
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s.zo.