Chiavazza, al via la mappatura delle strade: cittadini invitati a partecipare

Il Consiglio di quartiere Chiavazza promuove un' iniziativa tutta dedicata alla cura del territorio e al coinvolgimento diretto dei residenti. Sabato 28 marzo è in programma una mattinata di lavoro condiviso per effettuare una mappatura delle strade del quartiere, con l’obiettivo di individuare criticità e segnalare eventuali interventi necessari.

L’attività consisterà nel rilevare danni al manto stradale, buche e altre problematiche presenti nelle vie di Chiavazza, così da stilare un elenco dettagliato da trasmettere al Comune.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 in piazza XXV Aprile, da cui partiranno i gruppi incaricati della ricognizione.

Il Consiglio di quartiere invita tutta la cittadinanza a partecipare, sottolineando l’importanza del contributo di ciascuno per una segnalazione il più possibile completa ed efficace.

Per comunicazioni, richieste o ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: quartierechiavazza@comune.biella.it.