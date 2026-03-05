Dal Nord Ovest - Preso a calci e pugni e derubato a Ivrea, fermati tre giovani (foto di repertorio)

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 28 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Ivrea, con il supporto dei colleghi di Settimo Vittone ed Agliè, hanno effettuato tre fermi di indiziato di delitto di iniziativa della polizia giudiziaria a carico di altrettanti giovani per i reati di “rapina aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate prodotte mediante l’uso di armi”.

Le manette sono scattate ai polsi di tre giovani, tutti volti già noti alle forze di polizia dell’eporediese: un ventenne straniero senza fissa dimora; una diciannovenne italiana; un diciassettenne, anch’egli straniero.

Secondo la ricostruzione degli investigatori dell’Arma, i tre avrebbero commesso una violenta rapina ad Ivrea, nei pressi di un bar, il 21 febbraio scorso, ai danni di un trentenne residente in un'altra regione, colpito violentemente a pugni e calci nonché con l’uso di una catena, di un bastone di legno e pietre, il tutto per impossessarsi dei suoi effetti personali: due collane d’oro che portava al collo e di un braccialetto in argento.

A seguito dell’aggressione, la vittima è stata ricoverata in ospedale con prognosi di 30 giorni. I carabinieri erano intervenuti sul posto e grazie all’analisi delle testimonianze e delle attività tecniche, sono riusciti ad individuare i tre aggressori.

A seguito dell’arresto, il maggiorenne è stato portato in carcere ad Ivrea, la ragazza alla Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno” e il minorenne al C.P.A. “Uberto Radaelli”.

A seguito della convalida il Tribunale di Ivrea ha disposto gli arresti domiciliari per la giovane e la custodia in carcere per il ventenne. Analogamente il Tribunale per i Minorenni ha convalidato il fermo del minore per il quale è stata disposta la custodia presso il carcere minorile.