Dal Nord Ovest - Tragico schianto all'alba, morto un uomo

Incidente mortale questa mattina lungo la tangenziale di Torino.

Coinvolti due mezzi che si sono scontrati intorno alle 6 del mattino in Tangenziale Nord, direzione sud, all'altezza dell'uscita di corso Regina. Un uomo è deceduto, mentre una seconda persona è stata trasportata in ambulanza dagli operatori del 118 all'ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

Traffico rallentato con uscita obbligatoria a Venaria. Forti disagi alla circolazione in direzione sud e rallentamenti in direzione nord. Sono in corso gli accertamenti di rito.