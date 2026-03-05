Dal Nord Ovest - Camion urta la colonnina del distributore, fuoriuscita di gasolio in serata

Intorno alle 19 di ieri, 4 marzo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono giunti in una stazione di servizio nel comune di Cigliano, lungo la A4 Torino-Milano, per una fuoriuscita di gasolio a seguito dell'urto tra un autoarticolato e la colonnina del distributore.



L'intervento è valso alla messa in sicurezza e alla delimitazione dell'area interessata. Presente sul posto anche la Polizia Stradale.