Col Fondo Edo Tempia a Breuil-Cervinia torna la “Fiaccolata per la vita”

Dopo il successo della scorsa edizione, che aveva visto la partecipazione di circa cinquecento persone con fiaccole verdi accese sulla neve al calar del sole, torna a Breuil-Cervinia la “Fiaccolata per la vita”. L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio e conferma l’obiettivo solidale: sostenere i programmi medico-scientifici dei laboratori della Fondazione Tempia. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Valtournenche e con Cervino Ski Paradise.

Il ritrovo è previsto al Campetto Cretaz, ai piedi delle piste, dove sarà allestita una postazione per le iscrizioni (un secondo punto sarà a Plan Maison) e per il ritiro delle fiaccole e dei gadget messi a disposizione dagli sponsor. Alle 16.30 è in programma l’ultima salita con gli impianti verso Plan Maison, località di partenza della fiaccolata. Dalle 17 spazio a dj set e animazione per i più piccoli, in attesa della partenza prevista alle 18, quando i partecipanti scenderanno lungo le piste accompagnati dai maestri di sci e snowboard e dallo staff, con fiaccole a led di colore verde.

La discesa collettiva, della durata di circa mezz’ora, culminerà con l’arrivo al Campetto Cretaz, dove sono previsti musica, momenti di festa e una breve cerimonia con la consegna ufficiale del ricavato. A condurre l’evento sarà il giornalista valdostano Luca Casali, voce di Eurosport e Sky per gli sport invernali e la mountain bike.

La quota minima di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e di 15 euro per i minori di 18 anni. Non è prevista un’età minima, ma i partecipanti sotto i 16 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. Per chi non possiede uno skipass giornaliero, sarà possibile acquistare la sola corsa di andata fino a Plan Maison con uno sconto del 10% se acquistata dopo le 15.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai progetti di ricerca sul cancro dei laboratori di genomica e oncologia molecolare della Fondazione Tempia. In caso di annullamento per cause di forza maggiore, le donazioni non potranno essere restituite.