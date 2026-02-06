Piazzo, dai residenti la richiesta sul futuro della funicolare

Trasporti, Ztl e futuro dell’ex funicolare sono stati al centro dell’assemblea del consiglio di quartiere del Piazzo mercoledì sera. All’incontro hanno partecipato gli assessori comunali ai Trasporti Edoardo Maiolatesi, alla Polizia Locale Giacomo Moscarola e ai Quartieri Domenico Gallello, che hanno risposto alle richieste e alle segnalazioni dei residenti.

Sul tema dei collegamenti, l’assessore Maiolatesi ha fatto il punto sulla navetta sostitutiva attiva dalla chiusura della funicolare, fermata per problemi tecnici e continui disservizi. "Dal primo settembre al 31 gennaio – ha spiegato – sono state circa 8 mila le utenze che hanno usufruito del servizio". La situazione dell’impianto ereditato è stata definita "critica": "Abbiamo preso una decisione drastica ma obbligata, perché nessuno era disposto a occuparsi della manutenzione. La chiusura è avvenuta per forza maggiore". L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di intervenire sull’infrastruttura: "Stiamo attendendo indicazioni dalla Regione sull’iter da seguire e sulle tempistiche, anche in relazione ai finanziamenti già ottenuti. Appena possibile partiremo con la progettazione". È previsto uno studio di fattibilità che dovrà indicare la soluzione migliore: "Non sappiamo ancora se si potrà ripristinare una funicolare o se si opterà per un altro ascensore, dipenderà da cosa ci dirà lo studio, ci confronteremo con i tecnici".

Per quanto riguarda la navetta, Maiolatesi ha annunciato un confronto con Atap per valutare eventuali correttivi: dall’utilizzo di mezzi più piccoli, in grado di entrare nella piazza, alla revisione degli orari e delle singole corse. Tra le richieste dei presenti anche l’ipotesi di un piccolo anello attorno al quartiere, e anche questa verrà presa in considerazione dall'amministrazione.

Sul fronte della sicurezza è intervenuto l’assessore Moscarola. I residenti hanno chiesto l’installazione di telecamere nelle “coste”: "Abbiamo già richiesto dei preventivi – ha spiegato – perché l’area risulti più sicura nelle ore serali". A partire da marzo-aprile, con il completamento dell’organico della Polizia Locale grazie a nuovi concorsi, torneranno anche le pattuglie serali nei fine settimana in città, che interverranno anche nel borgo.

Resta infatti sempre attuale il problema del parcheggio selvaggio, sul quale l’assessore ha assicurato maggiori controlli non appena saranno disponibili più agenti, ricordando che diverse sanzioni sono già state elevate. Infine, il tema della Ztl, su cui emergono posizioni diverse: "C’è chi la vorrebbe più chiusa e chi più aperta. Serve un accordo e valuteremo anche correttivi. Attualmente è in vigore l’orario invernale, più esteso, mentre in estate è più ristretto, un compromesso che per noi funziona bene".

Soddisfatto il presidente di quartiere Vittorio Porta: "Ringraziamo l'amministrazione che ha accolto il nostro invito. Sono state esposte dai presenti le problematiche più sentite, ora dobbiamo raccogliere le idee noi e inviare un documento al comune con le richieste. In particolare sulla Ztl l'idea sarebbe quella di rivedere gli orari, comunque ne parleremo tutti assieme. L'importante è che il Comune ci ha ascoltato, c'è stato un confronto, è stato un primo tassello, e ora dobbiamo metterci al lavoro perchè dobbiamo essere pronti per l'estate, visto che E' diventato uno dei borghi più belli d'Italia dobbiamo valorizzarlo al meglio".