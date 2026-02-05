Sicurezza nelle scuole, Prefettura di Biella: "Occorre maggiore prevenzione"

La prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di disagio negli istituti scolastici del Biellese è stata al centro di un incontro convocato dal Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, all’indomani dei gravi fatti avvenuti a La Spezia. La riunione si è svolta presso il Palazzo del Governo con l’obiettivo di valutare le possibili azioni preventive da attuare sul territorio provinciale.

Nel corso del vertice è stata esaminata l’opportunità di promuovere incontri dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie, finalizzati a favorire il confronto con le istituzioni e con gli adulti di riferimento. L’iniziativa si inserisce in un approccio integrato che mette in relazione sicurezza, educazione alla legalità e inclusione sociale.

Durante tali momenti di confronto, i giovani avranno la possibilità di dialogare con operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di superare eventuali difficoltà relazionali e comunicative e di prevenire comportamenti a rischio.

Il progetto ha raccolto il consenso della dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale e di tutti i dirigenti degli istituti di istruzione superiore della provincia. In collaborazione con le Forze di Polizia, sarà definito a breve un calendario delle attività.

Parallelamente, sul fronte del controllo e della prevenzione attiva, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di vigilanza nei pressi degli istituti scolastici secondari di secondo grado, in particolare negli orari di ingresso e uscita degli studenti, anche attraverso pattugliamenti appiedati. Analogo rafforzamento dei servizi di osservazione e vigilanza è previsto nelle aree del capoluogo maggiormente frequentate da gruppi di giovani, in particolare in prossimità delle fermate degli autobus.

L’insieme delle misure delineate si colloca nell’attuazione della direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che richiama la necessità di una risposta istituzionale coordinata per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e violenza giovanile in ambito scolastico. Le iniziative saranno oggetto di un attento monitoraggio, al fine di valutarne l’efficacia ed eventualmente aggiornare le strategie di intervento.