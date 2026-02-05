Sicurezza antincendio, anche a Biella l'effetto "Crans-Montana": locali sotto controllo

Si è svolta in Prefettura, su convocazione del Prefetto Elena Scalfaro, una riunione dedicata al tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione alle misure di prevenzione del rischio, in special modo sotto il profilo antincendio.

Nel corso dell’incontro è stata effettuata un’analisi del contesto della situazione a livello provinciale ed è stata condivisa una strategia finalizzata a garantire il rispetto della normativa di settore, contrastando eventuali forme di esercizio abusivo.

L’obiettivo prioritario individuato è il potenziamento dei dispositivi di controllo già attivi nei locali di pubblico spettacolo e, più in generale, nei pubblici esercizi, attraverso il coinvolgimento coordinato di tutti i soggetti che compongono il sistema di safety a livello locale.

In linea con la recente direttiva emanata dal Ministro dell’Interno, è stato attivato, in via precauzionale, un sistema di controlli coordinati volto a verificare che le attività di pubblico intrattenimento si svolgano nel rispetto della legalità e delle regole di sicurezza, con particolare riferimento ai limiti di capienza e alle misure antincendio, a tutela della pubblica incolumità dei lavoratori e degli avventori.

Le verifiche, già avviate, interesseranno sia le attività sottoposte al controllo della Commissione provinciale e delle Commissioni comunali sui locali di pubblico spettacolo, sia i pubblici esercizi che svolgono occasionalmente attività di intrattenimento. I controlli saranno condotti da una task force composta da personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’ASL, dell’Ispettorato del Lavoro, delle Amministrazioni comunali e delle rispettive Polizie locali.

Infine, con una circolare indirizzata alle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di promuovere una capillare attività di sensibilizzazione nei confronti degli associati, affinché siano adottate tutte le azioni necessarie a garantire il pieno rispetto della normativa di settore.