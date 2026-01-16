Biella aderisce alla campagna regionale di lotta alle zanzare per il 2026

La Giunta Comunale di Biella ha approvato l’adesione alla campagna di lotta biologica e integrata contro le zanzare per l’anno 2026, coordinata dalla Regione Piemonte e finalizzata a tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle malattie trasmesse da questi insetti.

L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 (PNA), recepito dalla Regione Piemonte, che individua le arbovirosi come un problema rilevante per la salute dei cittadini e per i costi sanitari associati. Il piano prevede strategie di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue, Zika e all’encefalite virale da zecche, oltre al monitoraggio delle zanzare invasive e della resistenza agli insetticidi.

Dal 2007 i trattamenti regionali sono coordinati dall’IPLA – Istituto per le Piante e l’Ambiente, che gestisce interventi in aree urbane e risicole, attività di monitoraggio e campagne informative. Le amministrazioni comunali contribuiscono economicamente in proporzione al numero di abitanti, con un contributo pari a quello della Regione Piemonte.

Per Biella, le risorse stanziate ammontano a 13.000 euro, già iscritte al Bilancio 2026, e saranno destinate alla Direzione Sanità – Settore Prevenzione, Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Piemonte.