Biella aderisce alla campagna regionale di lotta alle zanzare per il 2026

Il Comune ha stanziato 13 mila euro

La Giunta Comunale di Biella ha approvato l’adesione alla campagna di lotta biologica e integrata contro le zanzare per l’anno 2026, coordinata dalla Regione Piemonte e finalizzata a tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle malattie trasmesse da questi insetti.

L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 (PNA), recepito dalla Regione Piemonte, che individua le arbovirosi come un problema rilevante per la salute dei cittadini e per i costi sanitari associati. Il piano prevede strategie di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue, Zika e all’encefalite virale da zecche, oltre al monitoraggio delle zanzare invasive e della resistenza agli insetticidi.

Dal 2007 i trattamenti regionali sono coordinati dall’IPLA – Istituto per le Piante e l’Ambiente, che gestisce interventi in aree urbane e risicole, attività di monitoraggio e campagne informative. Le amministrazioni comunali contribuiscono economicamente in proporzione al numero di abitanti, con un contributo pari a quello della Regione Piemonte.

Per Biella, le risorse stanziate ammontano a 13.000 euro, già iscritte al Bilancio 2026, e saranno destinate alla Direzione Sanità – Settore Prevenzione, Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Piemonte.

