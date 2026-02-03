Energia: incontro tra il ministro Pichetto Fratin e il direttore esecutivo di IEA, Fatih Birol

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato questa mattina il direttore esecutivo di IEA, Fatih Birol, nell’ambito dell’evento per la presentazione del World Energy outlook di IEA, organizzato a Roma da Enel, con il patrocinio del MASE.

Il Ministro Pichetto Fratin ha brevemente rappresentato a Birol i risultati ottenuti in questi anni per l’ampliamento e la diversificazione del mix energetico italiano, rendendolo stabile e sicuro.

Pichetto ha evidenziato al direttore Birol la principale criticità residua del settore energetico italiano, vale a dire i prezzi ancora elevati dovuti almeno in parte anche ad effetti di alcune delle politiche adottate a livello europeo, come l’ETS, per favorire la riduzione delle emissioni di CO2

Il presidente Birol si è congratulato per i risultati ottenuti negli ultimi anni dall’Italia in ambito energetico, dal riavvio di un programma nucleare al grande sviluppo del fotovoltaico, ed ha messo in evidenza la grande importanza della stabilità del Paese, specie all’interno del difficile contesto geopolitico attuale.

Birol si è augurato che l’Italia possa proseguire in questo percorso, anche per conferire maggiore stabilità all’intera Europa.

Pichetto Fratin e Fatih Birol si sono salutati dandosi appuntamento alla ormai prossima ministeriale di IEA, che si terrà a Parigi il 18 e 19 febbraio.