GAL Montagne Biellesi, ecco oltre 1,3 milioni di contributi per le aziende del territorio

Il GAL Montagne Biellesi ha pubblicato le graduatorie di due importanti bandi che riguardano le imprese e che erogheranno complessivamente alle aziende del territorio oltre 1,3 milioni di contributo, generando investimenti privati pari a 3 milioni di euro. Queste risorse premiamo complessivamente 32 imprese e sostengono interventi nell’ambito delle filiere agroalimentari e del comparto turistico.

I bandi sono stati pensati per co-finazniare due approcci distinti ma complementari: i Progetti Integrati di Filiera (PIF), destinati al settore agroalimentare, e i Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT), volti a potenziare la rete di operatori turistici locali.

L’obiettivo generale è stato quello di rafforzare il tessuto economico delle montagne biellesi attraverso la collaborazione tra imprese e il potenziamento dell’offerta produttiva e turistica oltre che, naturalmente, sostenere negli investimenti individuali le imprese che si sono messe in gioco, collaborando a progetti condivisi di sviluppo e sottoscrivendo reciprocamente accordi di filiera o di rete.

Il presidente del GAL Montagne Biellesi, Francesca Delmastro Delle Vedove, sottolinea l’importanza di questo risultato: «La risposta dei privati ai bandi GAL è in grande crescita. Segno che il GAL montagne Biellesi si attesta come interlocutore riconosciuto e motore di sviluppo. L'overbooking di risorse sul PIRT, pari a 800 mila euro, testimonia la grande spinta del territorio verso le progettualità di accoglienza turistica. Spinta accolta prontamente dal GAL, che è riuscito a reperire risorse aggiuntive dalla Regione Piemonte per scorrere le graduatorie e finanziare ulteriori progettualità. Questa la testimonianza più viva del forte legame del GAL con il territorio».

Nel dettaglio, il bando PIF, rivolto alle imprese agroalimentari e agricole dell’area del GAL Montagne Biellesi ha concesso finanziamenti per l’ampliamento delle strutture produttive, l’acquisto di attrezzature innovative e il miglioramento dei processi produttivi. L’obiettivo raggiunto è stato la creazione di tre filiere verticali capaci di rafforzare la competitività del comparto agroalimentare locale. Sulle filiere che hanno presentato domanda, con contributi variabili tra il 40% e il 60%, hanno ottenuto un finanziamento 7 aziende agricole, 5 di trasformazione e 4 imprese legate alla commercializzazione o alla somministrazione per un contributo complessivo di 560 mila euro, a fronte di investimenti presentati che sommano a circa 1,25 milioni di euro.

Parallelamente, il bando PIRT, destinato alle imprese turistiche, nato con l’intento di promuovere la creazione di reti territoriali per migliorare l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori, ha finanziato investimenti che interessano il miglioramento delle strutture ricettive, l’acquisto di attrezzature per il turismo e lo sviluppo di servizi innovativi, come pacchetti turistici integrati ed esperienze enogastronomiche. Su un totale di 26 domande ammissibili sono state finanziate 3 aziende agricole che hanno investito in progetti turistici e 13 imprese turistiche per un contributo complessivo concesso pari a 780 mila euro, a fronte di investimenti presentati del valore di circa 1,75 milioni di euro.

Grazie a questi risultati, il GAL Montagne Biellesi continua a consolidare il tessuto imprenditoriale locale, incentivando la cooperazione tra aziende e valorizzando le risorse del territorio. Un obiettivo che, oltre a migliorare la competitività delle imprese, contribuisce a incrementare l’attrattività dell’area per visitatori e consumatori, rafforzando così l’economia rurale del Biellese. Le graduatorie sono consultabili nelle rispettive pagine dei bandi PIF e PIRT nell’apposita sezione.