 / CRONACA

CRONACA | 31 gennaio 2026, 20:00

Incidente a Biella, ferito un giovane ciclista FOTO

Dinamica da chiarire, sul posto 118 e Polizia Locale.

Incidente a Biella, ferito un giovane ciclista (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Incidente a Biella, ferito un giovane ciclista (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto nella prima serata di oggi, 31 gennaio, poco dopo la rotonda di corso San Maurizio, nel comune di Biella. 

A rimanere coinvolte un'auto e una bici, con a bordo un 23enne di origine straniera. Proprio quest'ultimo è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale per le cure del caso. Sembra che abbia riportato ferite da codice arancione. 

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore