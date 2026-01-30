Prove positive per la Kick Boxing Biella

Grande giornata di sport al centro Sandro Pertini di Cornaredo, dove si è svolto l’evento “Hunter” dedicato alle discipline da combattimento: MMA, Grappling, Kick Boxing e Muay Thai. La manifestazione, promossa dai presidenti Scorrano e Piavani della WBFC, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati su tatami e ring in incontri sia light che full contact.

Presente anche la palestra Fitness For Life, rappresentata dai coach Daniele Fenaroli e Andrea Bagatin, che hanno accompagnato i propri atleti in gara. I ragazzi hanno affrontato i rispettivi match con determinazione, tecnica e grande spirito sportivo dimostrando di essere pienamente all’altezza della competizione.

“Lo spirito con cui torniamo da questa giornata è estremamente positivo – spiegano - Ogni esperienza, anche quelle che non si concludono con una vittoria, contribuisce alla crescita dell’atleta e della squadra”.

Francesca Coppola ha affrontato un’avversaria già battuta in precedenza ma questa volta l’atleta di Sassuolo è riuscita a essere più incisiva negli attacchi, rendendo l’incontro particolarmente combattuto.

Nicolò Rosso, appena sedicenne, ha incrociato i guantoni con un forte atleta. Sui tre round disputati, il giovane è riuscito a contrastare efficacemente l’avversario soprattutto nella seconda ripresa, pur non riuscendo a ribaltare il verdetto finale.