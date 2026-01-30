Provincia di Biella, relazione di fine mandato di Ramella Pralungo in Assemblea dei Sindaci

È stata convocata per venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 16.30 l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Biella, che si riunirà in modalità mista, sia in presenza sia in videoconferenza. L’incontro si svolgerà presso la Sala M. Bonino (Sala Consiglio) della Provincia di Biella.

Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ha invitato i sindaci a garantire la propria presenza, sottolineando l’importanza dei temi all’ordine del giorno. In caso di impossibilità a partecipare, i primi cittadini potranno farsi rappresentare dal vicesindaco o, qualora anche quest’ultimo fosse assente, da un consigliere o assessore comunale delegato.

Diversi i punti in agenda. Dopo le comunicazioni del Presidente, è prevista la presentazione del Coordinamento Pedagogico Territoriale, a cura della vicepresidente Elisa Pollero e della consigliera provinciale Simona Coda. Seguirà la relazione di fine mandato di Ramella Pralungo, quindi un aggiornamento sui progetti di viabilità e sul loro stato di avanzamento. Chiuderà i lavori l’esame della concessione della rete di distribuzione del gas.