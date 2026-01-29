I Giorni della Merla tra storia e leggenda, il 29, 30 e 31 gennaio

Eccoci, siamo a fine gennaio e sono arrivati i Giorni della Merla il 29, 30 e il 31 gennaio che la tradizione vuole siano i più freddi dell’anno.

Perchè si chiamano i giorni della merla? Una leggenda narra di un'epoca in cui tutte le merle erano di colore bianco, mentre i merli neri, e una mamma merla, infreddolita e affamata abbia cercato riparo per se e per i suoi piccoli, dentro a un camino.

E fu così che dopo tre giorni (il 29, il 30 e il 31 gennaio appunto) dentro a un camino... il suo colore non era più bianco, ma nero...per via della cenere.

Non è però finita qui: sempre la leggenda vuole infatti che le temperature di questi giorni segnino la durata dell'inverno: se il clima rimane mite durante questo periodo, si ritiene che la fine della stagione fredda sia ritardata, mentre temperature gelide suggeriscono l'avvicinarsi della primavera.