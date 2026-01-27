 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 27 gennaio 2026, 11:27

Giornata della Memoria: Pichetto, ricordare è una risposta civile e culturale contro l’antisemitismo

Giornata della Memoria: Pichetto, ricordare è una risposta civile e culturale contro l’antisemitismo

Giornata della Memoria: Pichetto, ricordare è una risposta civile e culturale contro l’antisemitismo

“L’orrore della Shoah ha segnato indelebilmente la nostra civiltà. Ricordare significa tenere viva la Memoria e rafforzare una risposta che è innanzitutto civile e culturale contro ogni pulsione antisemita. Un’Europa forte e unita rappresenta l’antidoto a quelle atrocità, a difesa della dignità umana”.
Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto, in occasione della Giornata della Memoria.

C.S. uff. stampa Gilberto Pichetto, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore