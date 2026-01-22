Finti operatori al telefono: “Cambi conto”, attenti alla nuova truffa che ruba i risparmi di una vita

Si affinano sempre di più le tecniche e le modalità di truffa nella provincia di Biella. Ancora una volta, i malfattori approfittano della fiducia delle persone per impadronirsi dei risparmi di una vita. In alcuni casi, sarebbero state sottratte cifre che variano dai 20 ai 40mila euro.

Stiamo parlando della cosiddetta “truffa dell'antifrode”. Stando alle testimonianze raccolte, diversi biellesi sarebbero stati contattati al telefono da sconosciuti che si sono spacciati per operatori delle forze dell’ordine. Come da copione, durante la chiamata, gli impostori avrebbero dichiarato che la filiale della vittima fosse coinvolta in attività fraudolente, accusando direttore e personale di essere complici di una presunta truffa.

Non solo: con toni allarmanti, gli avrebbero invitati a “mettere al sicuro” i propri fondi cambiando immediatamente istituto bancario. Purtroppo diverse persone ci hanno creduto e, convinte della veridicità della storia, avrebbero seguito le istruzioni ricevute, effettuando bonifici istantanei verso conti esteri indicati dai truffatori. In questo modo, i risparmi sono spariti nel giro di pochi minuti.

Da questi fatti di cronaca si rinnova l'ennesimo appello: le forze dell’ordine invitano la popolazione a non fidarsi di telefonate sospette e a contattare direttamente la propria banca o il 112 in caso di dubbi per accertare o meno l'attendibilità della richiesta telefonica.