Passaporti alle Poste, Cirio al Ministero dell'Interno: a Biella il servizio parte a febbraio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha incontrato a Roma, al ministero dell’Interno, Claudio Palomba, Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, e i funzionari del Dipartimento, per fare il punto sui prossimi passi del progetto Polis che consente ai cittadini di presentare la richiesta e ottenere il rilascio del passaporto direttamente all’ufficio postale.

Il servizio, grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, governo e Poste italiane, è già attivo nei comuni sotto i 15mila abitanti delle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli e Torino. Durante l’incontro è stato condiviso il calendario delle prossime tappe di estensione del servizio: il 10 febbraio il servizio sarà disponibile negli uffici postali dell’Astigiano e del Biellese e il 21 aprile nel Verbano Cusio Ossola.

“L’estensione del servizio ai comuni sotto i 15 mila abitanti di tutte le province del Piemonte rappresenta il frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi dapprima per inserire il Piemonte nella sperimentazione e poi per ampliare progressivamente i territori coinvolti - spiega il presidente Alberto Cirio - con l’obiettivo di rendere le procedure per la richiesta dei passaporti più veloci, più accessibili e vicine anche nelle zone più periferiche e lontane dai grandi centri urbani. L’estensione alle città più grandi è per noi il prossimo step, per alleggerire il lavoro delle questure e dei commissariati e per rendere il servizio sempre più capillare e agevole su tutto il territorio regionale”.