Dolore nel Biellese per la morte di Renato Giacchetti, valente volontario parrocchiale

Lutto nel Biellese per la morte di Renato Giacchetti, mancato nelle scorse ore all'età di 63 anni. Era molto benvoluto nella comunità di Candelo: per anni, infatti, è stato valente e apprezzato volontario della parrocchia di San Lorenzo. La Santa Benedizione sarà impartita nella Sala del Commiato Defabianis, a Biella, alle 16 di oggi, mercoledì 21 gennaio.
