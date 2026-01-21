Dolore nel Biellese per la morte di Renato Giacchetti, valente volontario parrocchiale

 / Biella

Aveva 63 anni.

Lutto nel Biellese per la morte di Renato Giacchetti, mancato nelle scorse ore all'età di 63 anni. Era molto benvoluto nella comunità di Candelo: per anni, infatti, è stato valente e apprezzato volontario della parrocchia di San Lorenzo. La Santa Benedizione sarà impartita nella Sala del Commiato Defabianis, a Biella, alle 16 di oggi, mercoledì 21 gennaio.

