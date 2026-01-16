Biella si prepara a un futuro creativo con il progetto “Biella: Creatività & Futuro”

La Città di Biella, riconosciuta nel 2019 come Città Creativa UNESCO nel settore dell’Artigianato e dell’Arte Popolare, lancia il progetto “Biella: Creatività & Futuro” nell’ambito del programma promosso dalla Regione Piemonte “Giovani, creatività, innovazione: un processo di capacity building in Piemonte”.

Il progetto, che coinvolgerà anche le altre due Città Creative piemontesi, Alba e Torino, vedrà la partecipazione di studenti dell’ITI “Q. Sella”, dell’ITS Tessile Abbigliamento Moda e realtà aziendali locali in un percorso di formazione, prototipazione e diffusione della creatività.

Il progetto, che si svolgerà nell’anno 2026, prevede la collaborazione attiva tra istituzioni, imprese e giovani, con l’obiettivo di rafforzare competenze, favorire lo scambio di esperienze e promuovere la valorizzazione delle eccellenze artigianali biellesi. Tra le principali azioni previste figurano workshop formativi, lo sviluppo di prototipi in tiratura limitata e momenti pubblici di restituzione, condivisione e networking.

Nella mattinata odierna il programma è stato presentato ufficialmente presso il grattacielo della Regione Piemonte a Torino, alla presenza delle istituzioni e con la partecipazione attiva degli studenti biellesi.

Marzio Olivero, Sindaco di Biella, commenta: “Il progetto “Biella: Creatività & Futuro”, pienamente coerente con la missione UNESCO di sviluppo culturale e urbano, interpreta l’identità produttiva del Biellese in chiave contemporanea, trasformando competenze e saperi in una leva di sviluppo sostenibile”.

Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura e alla Città Creativa UNESCO del Comune di Biella, dichiara: “Questo progetto rappresenta un’azione concreta di valorizzazione del titolo UNESCO della nostra città. Ringrazio la Giunta regionale per questa preziosa opportunità che ci consente di lavorare insieme, anche con le altre Città Creative del Piemonte, coinvolgendo le giovani generazioni, vero motore creativo dei nostri territori”.