Nuove assunzioni per il Comune di Biella

Il Comune di Biella di torna ad assumere e nello specifico si tratta delle seguenti figure.

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore tecnico - profilo di ruolo "Esperto costruzioni, ambiente e territorio - scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00"

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a9e97a2d2a5848d0b30ed7ce59c31fca

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a9e97a2d2a5848d0b30ed7ce59c31fca

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore tecnico – profilo di ruolo “Esperto in servizi di protezione civile - scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00"

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=4f3f0b4731f84094b3673c768d2b855f

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=4f3f0b4731f84094b3673c768d2b855f

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di Agente di Polizia Locale - scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=b2daacb44f4945d2989aee79e9844bab

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=b2daacb44f4945d2989aee79e9844bab