SEAB: Avviso pubblico di selezione per addetti ai servizi ambientali

SEAB ha pubblicato un Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di addetti allo spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio e delle aree verdi del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali.

La procedura di iscrizione on-line sarà attivata a partire dalle ore 17:00 del giorno 20/01/2026.

Non saranno accettate domande comunque pervenute prima di tale momento.

L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 04/02/2026 pena l’esclusione dalla selezione.

Le domande pervenute con modalità diverse ovvero oltre il termine suddetto, non saranno ritenute ammissibili e i candidati non saranno ammessi alla selezione.

CLICCA QUI per l'avviso di selezione