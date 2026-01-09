Entra nel team De Mori: nuove opportunità di lavoro

Cerchi un ambiente di lavoro stimolante e dinamico?

Unisciti al nostro team!

Per ampliamento dell’organico, siamo alla ricerca di nuove risorse, con o senza esperienza, da inserire nei seguenti ruoli:

Addetti alla Produzione

La risorsa si occuperà delle attività operative legate al processo produttivo, collaborando con il team per garantire qualità, precisione e rispetto dei tempi di lavorazione.

Addetti al Confezionamento

La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento e si occuperà dell’imballaggio, del controllo visivo del prodotto e della preparazione per la spedizione.

Come candidarsi

Invia il tuo curriculum vitae all’indirizzo email:

info@demorisimone.com

Entra a far parte del nostro team e costruisci il tuo futuro con noi!