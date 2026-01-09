Entra nel team De Mori: nuove opportunità di lavoro

Cerchi un ambiente di lavoro stimolante e dinamico?
Unisciti al nostro team!
Per ampliamento dell’organico, siamo alla ricerca di nuove risorse, con o senza esperienza, da inserire nei seguenti ruoli:
Addetti alla Produzione
La risorsa si occuperà delle attività operative legate al processo produttivo, collaborando con il team per garantire qualità, precisione e rispetto dei tempi di lavorazione.
Addetti al Confezionamento
La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento e si occuperà dell’imballaggio, del controllo visivo del prodotto e della preparazione per la spedizione.
Come candidarsi
Invia il tuo curriculum vitae all’indirizzo email:
info@demorisimone.com
Entra a far parte del nostro team e costruisci il tuo futuro con noi!