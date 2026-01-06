Nuovo bando di concorso, cercasi Esecutore Tecnico

L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nell'Area Operatori Esperti, Profilo professionale Esecutore Tecnico (ex categoria B) (RIF. EGPNVDT_C6/2025).



La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, improrogabilmente, entro il giorno 16/1/2026 ore 12.00, sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it).



Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (Tel. 011/4320071 Responsabile Dott.ssa Monica Boccardo – Indirizzo di posta elettronica: personale@parcoticinolagomaggiore.it o tel. 011/4320060 Direttrice Dott.ssa Monica Perroni).



